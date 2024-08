San Marino Calcio; poker di acquisti tra loro l'ex Rimini Simone Pasa

Simone Pasa 30enne centrocampista mancino, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha vinto anche uno scudetto primavera e un Torneo di Viareggio con i neroazzurri, ha debuttato in Serie A il 5 maggio 2013 Napoli-Inter per lui anche due presenze in Europa League contro Baku e Cluj. In carriera ha vestito le maglie di Varese, Padova, Prato, Pordenone, Cittadella e Rimini. Un gran colpo del DS Bollini.

Altro nome di centrocampista tesserato è quello di Alessandro Muro classe 2001, lo scorso anno al Mezzolara. In precedenza ha vestito le maglie di Reggiana, Correggese, Carpi e Lentigione. Ancora giovanissimo ampi margini di miglioramento per Amadou Tourè 21 anni giocatore della Guinea arriva dal Piacenza. Centrocampista di quantità e qualità, polivalente a livello tattico. Il vice di Giammarco Pazzini sarà il giovanissimo friulano Alessandro Groaz classe 2004 lo scorso anno alla Luparense. La rosa del San Marino Calcio non è ancora completa prima di ferragosto sono attesi altri due giocatori.