San Marino Calcio, preso l'attaccante Rizzi.

Rinforzo in attacco per il San Marino: preso il centravanti classe '99 Matteo Rizzi, reduce da una stagione da 12 reti in 29 presenze col Corticella.

