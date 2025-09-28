San Marino Calcio, prima vittoria in campionato

Il San Marino strappa i primi tre punti in campionato con la Recanatese. La squadra di Malgrati dopo quattro sconfitte consecutive ferma l'emorragia andando a vincere 0-2 a Recanati e lascia l'ultimo posto al Castelfidardo ancora fermo a zero. Sullo 0-0 espulso il portiere della Recanatese Zagaglia e il San Marino ne ha approfittato con i gol di Visconti al 10° s.t e Babbi al 33° s.t.

Andrea Malgrati: "È stata una settimana difficile, e inoltre veniamo da cinque partite in due settimana. i ragazzi sono stati bravi ad approfittare dell'espulsione del loro portiere per realizzare i gol che ci hanno permesso di strappare i tre punti, Un passo indietro dal punto di vista del gioco, probabilmente anche perché ci portiamo dietro alcune tensioni che mi auguro con questa vittoria appartengano già al passato".





