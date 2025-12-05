San Marino Calcio: Sambou è il nuovo rinforzo per l’attacco

Il San Marino Calcio ufficializza l’arrivo dell’attaccante classe 2000 Boubacarr Sambou, che ha firmato un contratto valido per la stagione in corso. Con oltre 100 presenze in Serie D e 22 in Serie C, Sambou porta esperienza e versatilità al reparto offensivo biancazzurro, dopo aver militato in club come Legnago, Picerno, Rimini, Sanremese, Ancona e Piacenza.

“Sambou è senza dubbio un attaccante di valore, una seconda punta moderna capace di dare imprevedibilità e finalizzazione,” ha dichiarato il direttore sportivo Alessio Ferroni.Il nuovo acquisto ha già lasciato il segno: schierato titolare nel match contro il Sora, ha contribuito alla vittoria dei titani segnando la sua prima rete con la maglia del San Marino.









