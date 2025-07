SERIE D San Marino Calcio: Sandro Macerata è il nuovo team manager

San Marino Calcio: Sandro Macerata è il nuovo team manager.

Sandro Macerata sarà il nuovo team manager del San Marino Calcio per la stagione 2025/26. Per Macerata è un ritorno a casa dopo le esperienze da Titano sia come calciatore che come dirigente. Il suo ruolo sarà anche quello di collaboratore tecnico del DS Deoma viste le conoscenze tecniche maturate nel campionato sammarinese sia come allenatore che come direttore sportivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: