San Marino Calcio: si è dimesso il ds Rino D'Agnelli
Rino D’Agnelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore sportivo del San Marino Calcio. La società biancoazzurra preso atto della decisione ha affidato ad interim la direzione al Dg Salvatore Dipierro.
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