San Marino Calcio sul filo del baratro: il lento declino di una squadra destinata alla retrocessione

La Maceratese ne segna 3 con Osorio nel primo tempo, Ciabuschi e Gagliardi nella ripresa. E così a rompere il digiuno dai tre punti è la Maceratese del nuovo tecnico Maurizio Lauro, lui che si ricorda benissimo di aver giocato in un San Marino Calcio che aveva una fortissima identità. Grande difensore centrale con il vizio del gol. Lauro arrivò a San Marino in prestito dall'Ascoli nel 2002, due stagioni con 63 presenze in biancoazzurro, il ritorno all'Ascoli, poi Reggiana e soprattutto gli anni più belli per lui vissuti a Cesena dove è stato una vera e propria colonna. La carriera di allenatore con grandi piazze come Mantova, Alessandria e Sambenedettese ed ora riparte con i tre punti della sua Maceratese ai danni di un San Marino ai minimi storici.

C’è un momento, in ogni stagione, in cui la classifica smette di essere una semplice graduatoria e diventa uno specchio crudele. Per alcune squadre, quel riflesso racconta una verità difficile da accettare: la retrocessione non è più un’ipotesi remota, ma un destino sempre più vicino. Il San Marino era partito con ambizioni modeste ma dignitose, si ritrova ora impantanato nelle ultime posizioni. Le prime giornate avevano lasciato intravedere spiragli di speranza: una vittoria sofferta, qualche pareggio strappato con carattere. Ma col passare delle settimane, le crepe sono diventate voragini.

Il problema non è solo nei numeri, anche se parlano chiaro: pochi gol segnati, troppi subiti, una difesa fragile e un attacco incapace di concretizzare. Il vero nodo sembra essere mentale. Ogni partita persa pesa come un macigno, ogni errore si trasforma in insicurezza e il resto ce lo ha messo una società incoerente e lontana dalle vere dinamiche del calcio convinta che le continue rivoluzioni potessero portare punti.

Eppure, nel calcio, nulla è scritto fino all’ultimo minuto. Bastano una vittoria inattesa, un episodio favorevole, una scintilla nello spogliatoio per cambiare l’inerzia di una stagione. Il tempo stringe, le partite diminuiscono e ogni punto diventa vitale. La domanda ora è una sola: il San Marino riuscirà a trovare la forza per salvarsi, o questa stagione sarà ricordata come l’inizio di una lenta discesa?







