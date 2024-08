San Marino Calcio: tra i nuovi arrivi l'esperienza di Gian Luca Urbinati

Carisma, personalità, esperienza, capacità di garantire all'allenatore quel supporto necessario da dentro il campo. Gianluca Urbinati è il profilo giusto per guidare da dietro il nugolo di ragazzi che compongono la rosa del San Marino, l'ultimo arrivato in ordine di tempo il centrocampista Francesco Di Martino, 19 anni ex primavera di Monopoli e Picerno. Classe 87, Gianluca Urbinati centrale di piede destro, ha militato nelle ultime due stagioni nell’Alma Juventus Fano. L’esperto calciatore vanta oltre 200 presenze tra i professionisti e quasi 400 nei campionati dilettanti. Ha indossato le maglie di Fano, Fermana Cattolica, Castelfidardo, Gubbio. Il 36enne ha le idee chiare anche sui gironi. Il D più tecnico, l'F più affascinante per il pubblico e il blasone delle società che lo compongono.

Nel video l'intervista al difensore Gian Luca Urbinati