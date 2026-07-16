ECCELLENZA San Marino Calcio: tutto tace. Respinto il ricorso del Chieti Chieti Calcio: il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso presentato dal club, dichiarandolo inammissibile, contro il -11 irrogato lo scorso 14 maggio dalla Corte Federale d’Appello.

Una maxi penalizzazione che di fatto aveva condannato i neroverdi alla retrocessione in Eccellenza. Ora il club valuta il ricorso al Tar, ma ad oggi il Chieti giocherà nel campionato di Eccellenza.

Sul Titano tutto tace, ma non sono escluse sorprese. Dopo che è risuonato l'allarme rosso sulle vicende giudiziarie del proprietario del club biancoazzurro Emiliano Montanari, vicende che riguardano una delle sue aziende la “Nuova Elettra Srl”, nessuna notizia sul club è più trapelata. Il San Marino Calcio, retrocesso dalla D all'Eccellenza. non risulta abbia presentato alcuna domanda di iscrizione al campionato di Serie D, in questo caso domanda di ripescaggio, come ad esempio ha fatto il Tropical Coriano, sempre più sammarinese con l'arrivo, tra gli altri, anche di Andrea Contadini.

Per quanto riguarda l'Eccellenza non esiste una data unica nazionale: ogni comitato regionale di LND stabilisce autonomamente il calendario delle iscrizioni. In molte regioni la finestra è collocata tra il 7 e il 20 luglio 2026. Questo significa che martedì 21 luglio sapremo se il San Marino sarà o non sarà ai nastri di partenza della stagione 2026-2027. Con questa società tutto è possibile e non si può escludere nulla. Ad oggi le possibilità che la società biancoazzurra si iscriva al prossimo campionato di Eccellenza sono molto basse, ma non si può trascurare l'effetto sorpresa che piace molto al Presidente Montanari. Al bel vedere, o meno, mancano pochissimi giorni. Resta inteso che se dovesse arrivare l'iscrizione a sorpresa del San Marino Calcio al prossimo Campionato di Eccellenza, Montanari dovrà ripianare i debiti accumulati, soprattutto con i tesserati della scorsa stagione.

Prima dunque l'iscrizione, poi tutti gli altri interessanti quesiti. In caso di iscrizione del San Marino Calcio al campionato Eccellenza 2026-2027 con la certezza che la FSGC non concederà alcuna dimora al club biancoazzurro, sarà ancora il Calbi di Cattolica la casa del club? E inoltre continuerà a chiamarsi San Marino Calcio o come trapelato da fonti vicine alle Segreterie di Stato preposte verrà chiesto ai diretti interessati di non utilizzare il nome della Repubblica accostandolo a gestioni pressapochiste? Martedì 21 luglio tutti questi quesiti avranno una risposta.

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