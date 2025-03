SERIE D San Marino Calcio - Tuttocuoio. Arcopinto: "Buona prestazione", Giacomini: "Serve più concretezza" Dopo il pareggio per 4-4 con il Tuttocuoio, due dei protagonisti della partita commentano la sfida

Uno è stato protagonista con due assist nel finale e con tanta corsa per oltre 90 minuti, l'altro ha prima sfiorato e poi realizzato il goal in un primo tempo ricco di occasioni. Alessio Arcopinto e Luca Giacomini, centrocampista e attaccante del San Marino Calcio, hanno commentato il 4-4 con il Tuttocuoio nel 28° turno. Un pareggio che forse penalizza il San Marino, vista la grande quantità di occasioni create, ma che dà fiducia in vista della parte finale di campionato: "Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, però si deve far meglio, dobbiamo fare più goal - dice Arcopinto -. Poi, il calcio è fatto di molti episodi: una volta che ti gira un episodio contro così (rigore ed espulsione a inizio ripresa, ndr), vai sotto di due goal, resti in dieci e fai due goal alla fine, secondo me c'è da essere orgogliosi. Se faremo sempre queste prestazioni, nelle ultime sei partite che rimangono sarà dura fare pochi punti. Poi, nel calcio non si sa mai, ogni domenica è una partita diversa, però sai, se la prestazione è questa, possiamo fare bene".

Per Giacomini, la rete del provvisorio 2-1 è stato il primo goal con la maglia del San Marino Calcio. Una grande soddisfazione per lui, che non ha ancora 19 anni: "Sono molto contento del goal, anche se ovviamente domenica dovremo vincere, perché bisogna fare punti. Però, sì, sono molto contento". E sull'intesa con i compagni di reparto Davide Di Francesco e Abubaka Morris Passewe commenta: "Sì, qualche occasione in più bisogna concretizzarla. Bisogna fare gol, perché le opportunità sono poche, però in campo ho visto una buona intesa con loro".

