San Marino Calcio: ufficializzato l’acquisto di Ruben Rinaldini

Il San Marino Calcio comunica che il DS Gianluca Bollini ha concluso l’accordo con il classe 2004 Ruben Rinaldini. Il calciatore ha infatti sottoscritto il contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione 2024-25. Rinaldini è un portiere ed è cresciuto nelle giovanili dell’Entella con cui ha collezionato 32 presenze in Primavera. 26 le presenze in serie D con Matese e Carpi. Il nuovo acquisto, già a disposizione di mister Cascione, si è aggregato ai suoi nuovi compagni in vista dell’avvio della stagione.

