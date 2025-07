San Marino Calcio: un portiere e un difensore per la nuova stagione

Ancora due nuovi arrivi per il San Marino Calcio, si tratta del classe 2005 Edin Ajradinoski. Il portiere ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per le due prossime stagioni. Ajradinoski ha collezionato 26 presenze con la formazione Primavera del Perugia e 2 in serie D con la Luparense. Da segnalare anche le 2 presenze da titolare nella nazionale under 16 della Macedonia del Nord nel 2021.

Rinforzo anche in difesa con il classe 1990 Alessandro Fabbri. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale. Alessandro Fabbri vanta oltre 270 presenze in Lega Pro dove ha indossato tra le altre le maglie di Casertana, Trento e Südtirol e circa 100 in serie D con il Del Duca, il Mezzolara e il Mestre.