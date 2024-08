24 anni può ricoprire più ruoli del reparto offensivo. Mattia D'Agostino è uno degli acquisti di maggior spessore fatti fino a questo momento dal DS Luca Bollini. D’Agostino, attaccante di piede sinistro, nella passata stagione ha vestito la maglia del Prato dove ha collezionato 26 presenze 2 reti e 4 assist. Da segnalare, tra le tante, le 2 presenze in serie B con l’Ascoli e le 28 in serie C, 26 con il Monopoli e 2 con l’Olbia.

Nel servizio Mattia D'Agostino, attaccante San Marino Calcio