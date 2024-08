San Marino Calcio work in progress con vista sul campionato

È ancora un San Marino work in progress quello visto ad Acquaviva nel test amichevole contro il Tropical Coriano. A tre settimane dal debutto in campionato, previsto per l'8 settembre contro il Tau Altopascio, i biancoazzurri sono in pieno rodaggio e con i carichi di lavoro da smaltire. Resta comunque la soddisfazione per la squadra di Massimo Scardovi per un successo di prestigio per 2-1 firmato da Scarponi e Lautaro. Per i Titani il gol è di D'Agostino.

(Nel video l'intervista con Emmanuel Cascione - allenatore San Marino Calcio)