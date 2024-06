SERIE D San Marino, Cascione: "Convinto dall'entusiasmo della società. Cercheremo di essere competitivi e proporre bel gioco" L'ex centrocampista del Cesena esordì da allenatore 5 anni fa con la vecchia società biancazzurra, allora Cattolica SM.

Prime parole da allenatore del San Marino per Emmanuel Cascione, reduce dall'esperienza in Serie C a Pescara. L'ex centrocampista del Cesena cominciò la sua carriera in panchina, nel 2019, proprio nell'ultima stagione del vecchio San Marino, quell'anno chiamato Cattolica SM.

"È un po' un ritorno alla base, tra virgolette - dice Cascione - sono contento perché vedo che da parte della società c'è grande entusiasmo, è la cosa che mi ha convinto. Stiamo lavorando per allestire la squadra, per cercare di formare un gruppo più competitivo possibile. Cercheremo di fare un buon campionato e di proporre anche qualcosa di bello dal punto di vista del gioco. Vorrei una squadra che sappia fare un po' tutto: sappia giocare e soffrire, una squadra di personalità e intraprendenza".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: