FUTSAL San Marino cede 5 a 0 alla Danimarca

La Danimarca impone il primo stop alla Nazionale Sammarinese di Futsal nel terzo impegno consecutivo di quest’ultima alla February Cup di Labin. A lungo la gara resta bloccata in un perfetto l’equilibrio. L’1-0 matura nella parte finale di primo tempo, quando il tiro svirgolato di Gantzhorn si trasforma in un invitante assist per Wiese, lucido a superare Geri da breve distanza. All’alba del secondo tempo il raddoppio, originato da una rimessa laterale. Dopo un breve giro la palla viene trasmessa a El-Ouaz, che finta in un primo tempo la conclusione e poi esplode un destro che si insacca a fil di palo. Il 3-0 tarda poco più di un minuto effettivo e matura in circostanze molto simili al gol precedente. Anche qui tutto nasce da una rimessa laterale, battuta all’indirizzo di Jorgensen che calcia forte dalla distanza (col mancino, a differenza di El-Ouaz) superando Geri per la terza volta. Il punteggio viene ritoccato altre due volte nell’ultimissimo scorcio di gara. Il poker è frutto di una sapiente ‘puntata’ di Sorensen, che mette in buca d’angolo da posizione defilata. A quel punto il CT Osimani aveva già varato il portiere di movimento. Ed è con l’uomo in più nella metà campo avversaria – segnatamente, Zafferani - che matura anche il gol del 5-0. Busignani non riesce ad aggirare in dribbling Jorgensen che, recuperata la palla, la gira immediatamente nella porta rimasta sguarnita, concedendosi la doppietta e mettendo il sigillo definitivo sul successo scandinavo.

