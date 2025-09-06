San Marino cede 6-0 contro la Bosnia

Se si guarda al mero risultato, si potrebbe pensare ad una “classica” serata per la Nazionale di San Marino: imbarcata senza colpo ferire, e poco altro. E invece nel 6-0 che la Bosnia ed Erzegovina rifila ai Titani, c'è tanto dei biancazzurri. C'è una prestazione battagliera, c'è la consapevolezza di poter far male a formazioni che tecnicamente, tatticamente e fisicamente sono superiori, c'è la voglia di crederci. Sono gli episodi a condannare San Marino, in particolar modo quello del 15' del primo tempo: Alessandro Golinucci trattiene Alajbegovic lanciato a rete e, nonostante i 40 metri di distanza dalla porta, nonostante Riccardi in recupero, il direttore di gara opta per l'espulsione lasciando la Nazionale in 10 per 75 minuti. Da lì cambia la partita, perchè per San Marino deve necessariamente diventare difensiva. E la Bosnia approfitta della superiorità numerica dopo appena 5 minuti: l'ex Roma Tahirovic calcia da fuori, la sfera passa tra mille gambe e sorprende Colombo per l'1-0 dei ragazzi di Barbarez, caricati dalla presenza di quasi 3000 tifosi. Ma, oltre al gol, c'è poco altro. Anzi, c'è San Marino che va vicino al clamoroso pari quando Nanni esplode il mancino da fuori costringendo Vasilj alla risposta in tuffo. Sul prosieguo dell'azione poi l'arbitro assegnerebbe anche il calcio di rigore, ma tutto annullato per il fuorigioco di Filippo Berardi. Gol cancellato anche alla Bosnia: Demirovic mette dentro al tramonto della prima frazione, ma viene punito l'offside di Gazibegovic a inizio azione.

Nel secondo tempo i balcanici alzano i giri del motore: Colombo è straordinario – con l'aiuto della traversa – sull'incronata di Dzeko, poi Radeljic mette incredibilmente fuori sul tap-in. L'estremo difensore biancazzurro è attento anche sul tentativo di Alajbegovic. Ma San Marino è vivo e tiene bene il campo, almeno fino al 70'. Mamic si inserisce in area e mette dentro, Dzeko sbuca alle spalle di Cevoli e bissa il centro dell'andata firmando il raddoppio. E' il gol che taglia le gambe ai Titani, passano una manciata di minuti e ancora Dzeko scambia con il compagno e con un colpo da biliardo firma la doppietta personale a stretto giro di posta. Standing ovation per il cigno di Sarajevo, ancora in grado di incantare nelle notti europee. Nel finale il 10vs11 si fa sentire, le gambe non girano più e la Bosnia dilaga. Il poker è frutto dell'ingenuità di Cevoli che non ci mette forza nel retropassaggio verso Colombo, il neo entrato Bazdar capisce tutto e infila in porta. 5-0 con Alajbegovic: missile sul primo palo a suggellare una super prestazione del classe 2007 del Salisburgo, talento di cui si sentirà parlare. Poco prima del triplice fischio, invece, rimpalli e deviazioni liberano Mujakic per un 6-0 pesante e immeritato. E' anche da queste serate che si cresce: un percorso che ha dato i suoi frutti – Nations League docet – e li darà in futuro.









