San Marino, Cevoli: "Voglio vedere una bella reazione"

Nel corso della rifinitura il CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli è tornato sul ko con il Bangladesh, concentrandosi però immediatamente sul prossimo impegno contro l'Azerbaijan: "C'è stata un po' di preoccupazione, però questo è un segnale positivo, perché i ragazzi volevano vincere e si sono preoccupati di non riuscirci, quindi le aspettative anche dentro di loro si sono alzate, quindi si sono alzate un po' per tutti, dobbiamo farne tesoro e ricominciare da questa partita. Con l'Azerbaijan mi aspetto una reazione dai ragazzi dopo la prova dell'altro giorno. Mi aspetto una reazione, sono sicuro che la faranno, poi è chiaro che il risultato deve essere quello che sarà e non ci preoccupa. Questa è una squadra organizzata, molto fisica, con giocatori forti. A differenza del Bangladesh, che fisicità ne avevano poca ma correvano molto. Questi sono di un livello un po' superiore, però io sono convinto che noi possiamo fare sempre la nostra partita e metterli in difficoltà. Qualche acciaccato c'è, abbiamo perso due ragazzi per infortunio venerdì e la trasferta ti porta via un po' di energie, però io credo che i ragazzi siano pronti per affrontare questo tipo di partita"









