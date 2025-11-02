San Marino - Chieti 2-0

È un San Marino in grande crescita trascinato da Mattia Gasperoni. Andrea Malgrati dopo diversi esperimenti sembra aver dato identità ai biancoazzurri. Primo tempo dominato dal San Marino, Gasperoni radente per Babbi che non ci arriva per un soffio.
Sfonda ancora a destra il San Marino con Pericolini che la mette in mezzo senza trovare compagni pronti all’appuntamento. Si vede anche il Chieti con De Souza alla conclusione alta. In dieci minuti tra il ventesimo e la mezz’ora si scatena il solito Mattia Gasperoni. Il 26enne giganteggia. Prima scarica con grande precisione, poi sfrutta un contropiede. Doppietta per Gasperoni vero trascinatore del San Marino.
Non solo Gasperoni altro leader è senza dubbio il portiere Meli già decisivo a Giulianova e impeccabile anche oggi, in questo caso sull’ex Rimini Vuthaj. Sempre l’albanese prima del tè trova solo l’angolo. Dal corner nasce una mischia risolta dal fischio del direttore di gara che assegna una punizione ai biancoazzurri.
Nella ripresa il Chieti ci prova con insistenza ma l’imprecisione e l’ottimo Gabriel Meli garantiscono ai titani di conservare il prezioso doppio vantaggio. Allo stadio Calbi di Cattolica, San Marino batte Chieti 2-0. Due vittorie e due pareggi per i biancoazzurri in serie utile da quattro giornate.