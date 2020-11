San Marino chiude il 2020 contro Lettonia e Gibilterra

Lettonia e Gibilterra chiudono il 2020 della Nazionale di Franco Varrella. Amichevole e ultimo impegno in Nations League di questo anno segnato dalla pandemia per Covid-19 che imporrà anche per questi ultimi due impegni le porte chiuse. Aspetto che permetterà comunque di seguire in diretta le due partite su RTVSport canale 93 del digitale terrestre e in streaming sul portale della San Marino RTV nel territorio della Repubblica di San Marino. Si parte con la sfida alla Lettonia. Partita affascinante che riporta alla mente vecchi ricordi e quell'incredibile pareggio nel 2001.



A Riga era arrivato il primo pareggio in trasferta della Nazionale, al tempo di Giampaolo Mazza. La rete di Nicola Albani aveva riportato in parità il risultato, blindato dalle parate di Federico Gasperoni. Quello di mercoledì sarà il quinto incontro tra le due Nazionali. A Serravalle due precedenti con due ko di misura, uno dei quali con una sfortunata autorete all'89'. Tre giorni più tardi San Marino ospita Gibilterra. Sfida inedita allo Stadium. Partita vera, che vale punti in classifica nel girone di Nations League. Nella gara di andata sotto La Rocca, i Titani avevano preso 1-0 una partita che è sembrata più che mai alla portata dei biancoazzurri, che in casa hanno l'occasione di concludere il girone nel migliore dei modi dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Liechtenstein che aveva interrotto una striscia di 39 ko consecutivi, rappresentando per San Marino la prima partita senza subire gol in trasferta. Allo Stadium si giocherà sabato 14 novembre alle ore 15.