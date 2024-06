NAZIONALE San Marino-Cipro 1-4: esordio con gol per Giocondi Il terzino classe 2002, convocato in extremis alla vigilia, sigla il gol della bandiera. Per i mediterranei doppietta di Kastanos e reti di Satsis e Kakoullis.

Qualche distrazione di troppo costa a San Marino un 4-1 evitabile, perché Cipro fa sì la partita, ma non tanto quanto dica il tabellino. A consolazione, soprattutto se proiettato al futuro, c'è l'esordio da favola di Simone Giocondi, terzino classe 2002 dell'Academy: il punto della bandiera è suo, un gran destro a giro che gli vale una “prima” con gol, sin qui riuscita solo a Nicola Ciacci, Alex Gasperoni e Lorenzo Lazzari. A coronare l'incredibile storia di una convocazione arrivata alla vigilia della partita, per sostituire all'ultimo l'infortunato Gasperoni.

L'altra nota positiva è un buon primo tempo, nel quale San Marino tiene bene su un Cipro insidioso soprattutto sui cambi lato, ma poco incisivo: Spoljaric sfonda a destra su Sensoli e serve una gran palla a Kyprianou, sciupone nel tocco di prima intenzione. Poi la chiusura di D'Addario su Pittas che diventa assist per Kastanos, murato al tiro dalla salvifica scivolata di Rossi. Al 21° Colombo respinge di piede la conclusione da fuori di Pittas, dopodiché San Marino prende le misure alla manovra avversaria e la imbriglia.

Nonostante l'infortunio di Berardi – eccezionalmente mezzala – non solo non arrivano più rischi, ma in avvio di recupero si sfiora il colpaccio: bel servizio di Contadini per l'inserimento di D'Addario e incrociata respinta da Mall, col rimbalzo perfettamente a metà tra Nanni e Sensoli. E, a totale beffa, sul ribaltamento l'ultima azione di frazione assiste al capolavoro di Satsias, che sull'angolo sfilato di Loizou coordina un destro al volo reso imparabile dal bacio alla traversa.

Duplice e al rientro ecco le note negative, le troppe disattenzioni: lancio di Kyprianou che scavalca Cevoli e pesca l'appena entrato Kakoullis, il cui scavetto su Colombo rimbalza a lato. Quindi altro lancio di Kyriakou e il salernitano Kastanos va a dama, aggirando Cevoli triangolando con Kakoullis e completando l'opera con un sinistro lento e letale. Palla al centro e subito Battistini s'inciampa sul pallone, Artymatas ne approfitta, sale e scarica ancora a Kastanos, che la piazza da fuori dalla doppietta.

2 reti in 1' e qui San Marino ha il merito di non affondare, anzi alza il baricentro. E si fa pure vivo con Tosi, prima con un lancio sul quale Nanni non arriva per poco e poi con un angolo battuto direttamente in porta, con Mall attento ad alzarla. Finché ancora Tosi, di nuovo tra i migliori, la strappa in pressing a Panayiotou: palla a Mularoni, poi a Vitaioli – alla presenza 94 – e appoggio per Giocondi, che si libera per un destro sotto l'incrocio che è prima gioia personale e gol n°33 per San Marino, il 5° nelle ultime 7 gare.

Tutto bello, non fosse che, di là, Colombo appoggia male regalandola a Katsantonis: sul prosieguo, servizio per Kakoullis e pallonetto su Rossi a siglare un poker pesante, in quanto frutto di errori evitabili prima che della bravura altrui.





