San Marino - Cipro, biancazzurri a caccia del primo punto nel girone

Stasera in campo alle 20.45 la nazionale di San Marino, che ospiterà Cipro nelle qualificazioni al campionato europeo del prossimo anno. Biancazzurri in campo dopo la buona prova col Belgio, ma il mister Franco Varrella chiede prudenza per una partita che, a suo dire, sarà molto più difficile di quella con i diavoli rossi. La gara di andata si era conclusa con un 5-0 per i ciprioti, che contro San Marino hanno riportato l'ultima vittoria del proprio girone. Annunciati almeno 4 cambi rispetto alla sfida con Mertens e compagni, alla ricerca del primo risultato positivo in questa fase di qualificazione. Alle 22.45 gli highlights della partita su RTV Sport