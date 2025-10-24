CALCIO FEMMINILE San Marino - Cipro. Piva: "Questo gruppo ha voglia e qualità", Terenzi: "Che emozione l'inno" Il commissario tecnico e la capitana dell'Under 19 femminile commentano la vittoria su Cipro nell'amichevole di esordio della Nazionale

È stato un pomeriggio ricco di emozioni, a Dogana, per i tifosi, per lo staff tecnico e soprattutto per le giocatrici della Nazionale Under 19 femminile di San Marino. Nella prima, storica, partita ufficiale della rappresentativa, un'amichevole casalinga contro Cipro, è arrivata una vittoria per 2-0, che il commissario tecnico Giacomo Piva commenta così: "È un gruppo che continua a regalare grandi emozioni, nonostante siano arrivate in Under 19, quindi con avversari anche più grandi, data l'età media nostra. Sono ragazze che hanno tanta qualità e un grande cuore, quindi riescono ogni volta a scrivere una pagina importante per lo sport sanmarinese. Tutte sono molto coinvolte, sono contente e orgogliose di giocare con la Nazionale e dimostrano le loro qualità, nonostante il divario fisico sia evidente, ma riescono a sopperire con grinta e voglia. Noi vogliamo giocare e dimostrare che San Marino, nonostante le difficoltà che ci possono essere nel reclutare le ragazze, offra qualità e un grande impegno e ogni volta che giochiamo per noi deve essere una grande soddisfazione e un grande orgoglio".

Prima marcatrice dell'Under 19 femminile, prima capitana, prima numero 10 e prima autrice di un assist della storia dell'Under 19 è Elisa Terenzi, che durante tutta la partita ha creato calcio e pericoli, cogliendo anche un palo. Queste sono le sue sensazioni a fine gara: "Siamo contente di aver portato questa partita a casa, anche se comunque era un'amichevole. Siamo una squadra tanto giovane, che può crescere, e siamo felici di questo risultato".

Cosa si prova a sentire l'inno suonare per voi?

"È sempre una grandissima emozione rappresentare il nostro paese e aspettiamo ogni giorno per poter giocare queste partite".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: