San Marino-Cipro Under 21, Cecchetti: "Dobbiamo migliorare nel possesso"

Traccia comunque un bilancio positivo il CT Matteo Cecchetti, anche se chiede più attenzione ai suoi ragazzi: "Sulla difficoltà della partita io non avevo nessun dubbio perché Cipro l'avevamo vista, era una squadra che anche contro la Spagna, contro la Finlandia, contro le squadre migliori ha sempre fatto questo calcio molto propositivo e questa sera ce l'ha mostrato. Non era facile, è una squadra molto tecnica, palleggia veramente in maniera importante. Peccato che la partita è stata stappata da una situazione che sono quelle situazioni che noi dobbiamo evitare. Poi nella ripresa dopo il 3-0 abbiamo avuto quell'episodio dubbio, in cui Sammaritani era anche andato in gol, avrebbe potuto cambiare un pochettino il corso della partita. Secondo me quello dove dobbiamo migliorare tantissimo è la fase di possesso, perché anche questa sera c'erano alcune situazioni che avevamo preparato e che ci avrebbero consentito di sviluppare che non abbiamo trovato, non abbiamo avuto le giuste letture, non abbiamo avuto i giusti tempi di gioco. Ecco, mi auguro di andare a chiudere poi il prossimo anno a Cipro vedendo una squadra nettamente in crescita".









