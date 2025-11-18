San Marino-Cipro Under 21: le parole di Bugli e Casadei

Tra i migliori in casa San Marino - nella sfida contro Cipro - il difensore Giulio Maria Bugli e il centrocampista Marco Casadei.

"Abbiamo dato il meglio di noi stessi, dal primo all'ultimo" - ammette Bugli - "più che altro secondo me è mancato un po' il coraggio nel provare a fare le cose che ci ha richiesto il mister in allenamento, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, perché appena abbiamo trovato quel coraggio per eseguirle siamo riusciti a uscire dalla pressione di Cipro. Sicuramente dobbiamo ripartire dai nostri errori e se ci crediamo possiamo fare gol come è avvenuto stasera nonostante ce l'abbiano annullato. Provando le cose che svolgiamo in allenamento, quella è un'azione che è nata da un'uscita che abbiamo provato domenica e anche ieri in rifinitura"

"È stata una partita molto bella, molto combattuta, peccato" - dice Casadei - "c'è molto rammarico da parte nostra perché comunque le cose le abbiamo fatte, delle volte un po' meglio, delle volte un po' peggio, però c'è rammarico più che altro anche per degli errori sui gol subiti. Essendo una nazionale molto giovane, un po' di esperienza nei momenti delicati della partita si fa sentire, però non è un attenuante e questo girone d'andata ci ha fatto fare molta esperienza e saremo molto più carichi e molto più esperti per il giorno di ritorno".









