San Marino con Malta e la perdente dello spareggio tra Cipro e Estonia

Nuova edizione, vecchia storia. In occasione dei sorteggi della fase a gruppi di UEFA Nations League 2022- 23, San Marino è stato nuovamente sorteggiato nel raggruppamento composto da tre squadre, segnatamente il Gruppo D2. Per la prima volta dopo la riformulazione del modello del torneo operata per la passata edizione, San Marino avrà a che fare con una squadra che retrocederà dalla Lega C: nella fattispecie, sarà una tra Cipro ed Estonia. Con gli isolani due confronti recenti, in occasione delle qualificazioni ad EURO 2020, mentre per ritrovare precedenti con la formazione baltica dobbiamo riavvolgere il nastro fino al biennio 2014-15, quando i Titani strapparono uno 0-0 casalingo. La sorte ha voluto San Marino nel Gruppo D2 e se ne è avuta contezza alla seconda pallina estratta. Con la Lettonia destinata al raggruppamento composto da quattro squadre (D1) solo una tra San Marino ed Andorra – impossibilitate a quel punto ad essere abbinate – avrebbe raggiunto i biancogranata, terzultimi nel ranking di Nations League davanti a Titani e pirenaici. Per i Biancazzurri, subito dopo inseriti nel Gruppo D2, la consapevolezza di incontrare due formazioni afferenti alla prima fascia di sorteggio: oltre ad una tra Cipro ed Estonia, che verrà determinata dall’esito dei play-out retrocessione del 24 e 29 marzo prossimi, ci sarà Malta. Con la Nazionale allenata dall’italiano Devis Mangia arriveranno i primi confronti con punti in palio: nella storia delle due formazioni, infatti, un solo precedente in amichevole ufficiale. Correva l’anno 2012 ed il giorno prima di Ferragosto furono i Cavalieri di San Giovanni ad imporsi col risultato di 3-2: per San Marino andarono a segno Manuel Marani e Danilo Rinaldi. “Malta è un avversario difficilmente decifrabile, ma chiaramente ci può stare in questo sorteggio” – commenta il neo CT di San Marino, Fabrizio Costantini. “Alcuni giocatori sono stati recentemente affrontati dalle squadre sammarinesi impegnate nei preliminari delle competizioni europee per club e fin da subito mi metterò al lavoro per conoscere meglio i nostri futuri avversari che stanno attraversando in una fase di sviluppo. Estonia e Cipro rappresentano un abbinamento difficile, ma inevitabile: forse Cipro ha qualcosa in più e l’abbiamo affrontata negli ultimi anni. Probabilmente delle due è l’Estonia quella leggermente più vicina a noi, ma stiamo comunque parlando di due squadre che arrivano dal Gruppo C di Nations League e indipendentemente da chi sarà la nostra avversaria, vestirà i panni della favorita nel raggruppamento”. Girone da tre squadre, dunque, che comporta effetti anche sul calendario dei Titani. Se infatti le finestre internazionali sono note e bloccate da tempo, le due partite di Nations League in meno che Malta, San Marino ed Estonia/Cipro disputeranno rispetto alle omologhe sorteggiate nel D1, saranno occupate da amichevoli internazionali che saranno organizzate nei prossimi mesi. Gli incontri del Gruppo D2 di Nations League, invece, si disputeranno a giugno e settembre 2022. Il calendario definitivo sarà reso noto dalla UEFA nella giornata di domani.



