NATIONS LEAGUE San Marino contro il Lichtenstein senza Filippo Berardi Nella gara di debutto della nuova Nations League, i biancoazzurri sognano una vittoria che manca dal 2004.

Un sogno lungo 20 anni, il tempo trascorso da quella, per ora unica, vittoria conquistata da San Marino contro il Liechtenstein. Normale che quella di oggi sia una vigilia diversa rispetto dalle altre. Roberto Cevoli non potrà contare su Filippo Berardi. Il giocatore della Vibonese si è infortunato in allenamento ieri. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quelle di Filippo Fabbri, Grandoni, Lazzari e Palazzi. Il gruppo è comunque molto coeso e pronto per la sfida. Sarà una squadra senza "pro" in campo. Colombo e Nanni, ex di Rimini e Olbia, sono ancora alla ricerca di squadra, aspetto che non preoccupa il ct sammarinese.

(Nel video l'intervista con Roberto Cevoli - Ct San Marino)

L'elenco dei convocati:

Portieri:

COLOMBO Edoardo, ZAVOLI Matteo, DE ANGELIS Mirco

Difensori:

D’ADDARIO Alessandro, BENVENUTI Giacomo, BENVENUTI Tommaso, CEVOLI Michele, ROSSI Dante Carlos, TOSI Alessandro, FRANCIOSI Simone, VALENTINI Giacomo, PASOLINI Marco, GOLINUCCI Enrico, CAPICCHIONI Lorenzo, CONTADINI Andrea, GOLINUCCI Alessandro

Centrocampisti:

ZANNONI Samuele, BATTISTINI Michael, MULARONI Marcello, VALLI CASADEI Matteo

Attaccanti:

VITAIOLI Matteo, NANNI Nicola, GIACOPETTI Nicolas, SENSOLI Nicko

