EURO 2024 San Marino-Danimarca, Di Maio sulla polemica di Hojlund: "Un fallo duro, ma di gioco" Di diverso avviso il capitano danese Kjaer: "Entra appositamente per fare male".

San Marino-Danimarca è stata gara vera e vista l'elevata posta in palio, almeno sul fronte ospite, non è mancata la tensione. Divampata sul gol vittoria di Poulsen, arrivato al 70° a scacciare i fantasmi dei danesi, che con un pari avrebbero complicato non poco la corsa a Euro 2024. Nell'azione Cevoli è prima a terra e poi zoppicante causa crampi e i sammarinesi lamentano lo scarso fair play avversario. Ne scaturisce anche un parapiglia con Hojlund, che nel finale subisce anche un durissimo fallo di Di Maio, punito con un giallo ritenuto troppo "morbido" dai nordici.

"È un fallo duro, ma di gioco - replica Di Maio - secondo me in quel momento ci può stare, perché, diciamo la verità, in quel momento la partita era infuocata. Dopo l'1-1 loro si sono spaventati, avevano capito che forse non sarebbero riusciti a recuperare la partita. Poi hanno fatto quel gol in un'azione in cui il nostro giocatore era per terra: loro non hanno buttato la palla fuori, hanno continuato e hanno fatto gol, è normale che la partita si fosse infuocata, in quel momento. È un'entrata come ne ho viste tante, se vado indietro con la testa a tre giorni prima in Irlanda del Nord c'è stato un fallo su Lazzari che probabilmente è più cattivo di quello che ho fatto io a Hojlund. Sul gol del 2-1 ha fatto un gesto di silenzio: vedere giocatori di quella portata reagire così su un gol è normale che ti faccia innervosire. Ma non è stato solo quello: per tutta la partita ha avuto un atteggiamento provocatorio, basti pensare alla gomitata a Rossi nel primo tempo, poi spesso si buttava a terra per cercare un rigore dove non c'era niente, cercando il VAR. Un atteggiamento strano, fatto da un giocatore così importante".

Di diverso parere sia lo stesso Hojlund che il capitano Simon Kjaer: entrambi capiscono l'italiano e sostengono che i biancazzurri avessero esplicitato la volontà di procurare un grave infortunio al centravanti dello United. "Come ho detto a Kjaer in campo, se è successo questo mi dispiace, ma conoscendo i miei compagni credo non sia vero - ribatte Di Maio - credo loro abbiano voluto gettare ombra su questa partita per mascherare la brutta prestazione di una Danimarca in difficoltà contro San Marino".

Nel video le parole di Roberto Di Maio e Simon Kjaer

