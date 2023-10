EURO 2024 San Marino - Danimarca è già iniziata al Fan Village

San Marino – Danimarca è un evento nell'evento. La prima volta di questa super sfida sul Titano parte già dal pomeriggio con gli oltre 2 mila tifosi che con diverse ore di anticipo hanno raggiunto l'area dello stadio. Questo anche per l'apertura del fan village, per il beer festival dei tifosi danesi. L'occasione anche per creare esperienze di condivisione e divertimento incentrate sul tema della sostenibilità ambientale rientranti nella Strategia di Responsabilità Sociale 2030 della FSGC.

