San Marino, depositata la documentazione per l'iscrizione alla prossima Serie D

Il San Marino ha depositato la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie D 2025/26. Lo riferisce la società in una nota, con la quale comunica di aver "provveduto a consegnare, nei termini previsti, quietanze di pagamento, ricevute, liberatorie, tasse e depositi richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), adempiendo così a tutte le formalità amministrative, come previsto e nel pieno rispetto del regolamento federale".

Ora, come specificato nel comunicato, c'è da individuare il nuovo allenatore e completare la rosa.