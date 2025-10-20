SERIE D GIRONE F San Marino, è una vittoria preziosissima Trascinati da Mattia Gasperoni i biancoazzurri si portano a + 6 sul Castefidardo ultimo in classifica

Le dichiarazioni del Presidente Emiliano Montanari sono chiare, l'obiettivo di questa stagione è mantenere la categoria senza affanni. Dopo 8 giornate, due mesi di campionato, il San Marino si trova a quota 7 con due vittorie e un pareggio, e domenica altra delicata sfida salvezza su un campo molto difficile come quello di Giulianova.

È un San Marino che dimostra di fare una grande fatica ad arrivare in zona gol, è una squadra costantemente alla ricerca di un amalgama difficilissimo da trovare quando continuano ad arrivare, e partire, giocatori tutte le settimane, ma come dichiara il nuovo Direttore Sportivo Alessio Ferroni, per aggiustare il tiro, in questo momento è l'unico modo.

Anche con il fanalino di coda Castelfidardo, squadra duramente contestata dai propri tifosi a fine partita, il San Marino si è dovuto appoggiare sulle giocate di Mattia Gasperoni. Oltre al gol realizzato, l'impressione, ad oggi, è che sia uno dei pochi capaci di inventare qualcosa. Resta il fatto che i tre punti servivano come il pane per mettere un + 6 proprio sul Castefidardo ultimo in classifica, e restituire all'ambiente un po' di serenità in vista della delicata sfida di domenica a Giulianova.

