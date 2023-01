ALLENATORI San Marino: ecco i 23 nuovi allenatori patentati “UEFA C”

San Marino: ecco i 23 nuovi allenatori patentati “UEFA C”.

Consegnati la settimana scorsa i diplomi ai 23 nuovi allenatori “UEFA C” che hanno partecipato al corso organizzato dal Dipartimento di Formazione FSGC, in collaborazione con ASAC, nel periodo settembre-dicembre 2022. Nel programma di 8 settimane e 100 ore di lezione, diluito in 3 mesi, i corsisti hanno affrontato tutti i temi inerenti il calcio Grassroots ed in particolare riferiti al settore giovanile. Oltre a docenti e corsisti, alla serata di consegna dei diplomi hanno partecipato, in rappresentanza del Consiglio Federale della FSGC, anche il Segretario Generale Luigi Zafferani ed il consigliere Luca Albani. Questo l'elenco dei nuovi allenatori: Andrea BENVENUTI, Steven Raul JAMES, Oscar BIANCHI, Roberto LISI, Andrea BIORDI, Dario MERENDINO, Riccardo COLONNA, Riccardo MICHELOTTI. Mirco DE ANGELIS, Luca PAIS, Umberto DE LUCIA, Lorenzo PASQUINELLI, Tea FANTINI, Francesco PERROTTA, Samuele FRANCO, Daniele PIGNIERI, Samuele GIANNI, Andrea TOCCACELI, Daniel GIANNINI, Massimo VAGNETTI, Francesco GIOVANETTI, Massimo VANDI e Andrea GUERRA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: