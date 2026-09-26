San Marino, esordio amaro in Lega C: 7-0 Finlandia

Un primo tempo con troppi buchi e una ripresa giocata quasi tutta in 10 rendono amaro l'esordio di San Marino in Lega C di Nations League. La Finlandia si impone 7-0, sfruttando le sviste dei titani per allungare già entro il quarto d'ora: sul cross di Walta, Cevoli è chirurgico nell'anticipo su Svanback, a rimbalzo però Pohjanpalo è solo e, nonostante un tiro poco efficace, batte Colombo, spiazzato dalla deviazione di Pasolini.

San Marino si fa vedere con Giacopetti, che sull'imbeccata di Zannoni salta Samuli Miettinen ma senza riuscire a servire Nanni, mentre Colombo vola ad anticipare Svanback. Quindi altre disattenzioni, altro conto salato: Keskinen triangola con Svanback e crossa troppo lungo, la palla comunque arriva a Walta che serve morbido ancora Svanback, lasciato libero per un colpo di testa comodo che gli vale l'esordio con gol. Nulla da fare per Colombo, di nuovo sul pezzo quando Walta gli scarica contro il destro.

Al 33° però si rinnova il copione: Pohjanpalo mette in area, Svanback fa sponda d'esterno e il numero di Markhiyev taglia fuori Cevoli, anche qui non c'è nessuno e Kallman ci si fionda per il tocco di prima in buca d'angolo. Sul finire di frazione, San Marino ci prova un paio di volte, senza fortuna: azione a tre con Lorenzo Capicchioni che, anziché tirare, appoggia per Nanni, chiuso facile da Koski, e Tosi che salta Keskinen, entra in area e imbuca, con la difesa a respingere.

Ripresa e qui la Finlandia passa subito, ma stavolta con una vera perla: Walta intercetta la spazzata di Fabbri, s'accentra e scarica perfetto dalla distanza, palla sotto l'incrocio e solo applausi per il 10 finnico. Quindi, al 51°, cala il sipario su San Marino: Golinucci è in ritardo su Svanback e lo centra da dietro a piede alto, con l'arbitro che estrae un rosso che da regolamento ci sta, ma per dinamica e contesto pare severo. E di lì a poco Walta se ne inventa un altro, slalomeggiando tra Meloni e Lorenzo Capicchioni e costruendosi un altro destro al bacio da doppietta e manita.

Potrebbe essere il principio di un diluvio, invece il ritmo si abbassa e in quel che resta ci sono il buon esordio – per qualità e personalità – del 19enne Della Balda e altri due gol di Pohjanpalo. Pregevole il primo, un tocco d'esterno radente al palo sul canale creatogli da Svanback. L'altro di rigore, concesso per un ingenuo fallo di Mularoni su Lod, che sta spalle alla porta: alla 90ª presenza, il centravanti del Palermo fa tripletta e sale a quota 22 in nazionale, di cui ora è il 4° miglior marcatore.