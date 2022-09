NATIONS LEAGUE San Marino-Estonia, l'analisi di Rinaldi, Franciosi e Palazzi

Amarezza per aver chiuso la Nations League con un ko pesante e per un secondo tempo in calando: analisi concorde per Danilo Rinaldi, l'esordiente Simone Franciosi e il capitano Mirko Palazzi, che ha toccato quota 70 presenze. Sentiamoli

