San Marino - Fær Øer si gioca alle 15:00 di sabato 28 marzo
Ufficializzato l'avversario e il giorno dell'amichevole, adesso si conosce anche l'orario della sfida tra San Marino e Fær Øer. La partita si giocherà alle ore 15:00 di sabato 28 marzo al San Marino Stadium.
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