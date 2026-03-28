San Marino – Faroe 1-2

Foto: FSGC/Pruccoli

Un'ottima prestazione della Nazionale sammarinese soprattutto nel primo tempo non basta per portare a casa il risultato con le Faroe. La Nazionale dell'arcipelago vulcanico di 18 isole situato nell'Atlantico del Nord, capace di conquistare 12 punti nel girone di qualificazione al mondiale 2026, va sotto poi si rimette in carreggiata grazie all'aiutino, poi sorpassa nella ripresa.

Andando con ordine il primo squillo ospite con il traversone di Agnarsson e il colpo di testa di Andreasen che sfiora e devia, Colombo reattivo mette in angolo. Minuto 22, Lorenzo Capicchioni, imposta e chiede la veloce ad Alessandro Tosi, pronto il suggerimento che permette al centrocampista del Pietracuta di andare sul fondo e mettere in mezzo un traversone non pulito da Davidsen, arriva Nicolas Giacopetti che scarica dentro il suo secondo gol in Nazionale. Alla mezz'ora intervento scomposto di Nicola Nanni, l'arbitro adatta un sistema morbido e senza l'aiuto del var estrae il giallo. E' andata bene in questo caso al centroavanti dell'Arzignano. E la stessa assenza del var non permette di vedere la chiara posizione di fuorigioco da cui ha origine il pareggio proprio all'ultimo minuto del recupero del primo tempo che sfocia nel colpo di testa vincente di Andreasen. Tutta la difesa biancoazzurra alza il braccio per la chiara posizione irregolare, ma la terna concede il gol.

Nella ripresa complici i tanti cambi concordati e il cambio di ritmo degli avversari, arriva il sorpasso con Frederiksberg. Anche in questo caso chiesta una posizione irregolare che sembra non esserci, il gol viene giustamente convalidato. Prima della conclusione altra parata di Colombo con un grande colpo di reni sul colpo di testa destinato sotto la traversa. Al San Marino Stadium, Faroe batte San Marino 2-1 nel giorno del quarantesimo anniversario della prima partita internazionale della Nazionale sammarinese. Martedì ore 18 seconda amichevole con Andorra.







