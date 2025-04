SERIE D San Marino-Forlì: vietata la vendita dei biglietti ai residenti Forlì-Cesena La decisione del Prefetto di Rimini si estende anche alle province di Rimini e Pesaro-Urbino.

San Marino-Forlì: vietata la vendita dei biglietti ai residenti Forlì-Cesena.

Il Prefetto di Rimini ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro-Urbino in occasione della partita tra San Marino-Forlì in programma per domenica 27 aprile allo stadio Calbi di Cattolica. Una decisione che arriva per motivi di ordine pubblico in ragione della rivalità tra le tifoserie del Forlì e quelle del Cattolica e del Rimini. Una decisione che dunque non permetterà ai tifosi del neo-promosso club biancorosso di seguire dal vivo la propria squadra.

