San Marino Futsal Cup: Tre Fiori e Folgore ai playoff

La sesta e penultima giornata della fase a gironi della San Marino Futsal Cup completa l'elenco delle squadre del Gruppo B ammesse ai playoff: al Fiorentino si aggiungono Tre Fiori e Folgore che strappano il pass battendo il Faetano (4-1) e il Domagnano (2-1). Eliminato il Pennarossa, cui non basta battere 2-1 la Virtus per restare in corsa. Tre Fiori e Folgore dovranno spartirsi le posizioni in griglia col Fiorentino, che in classifica ha 3 punti in più e ieri riposava.

Nel Gruppo A invece è ancora tutto aperto: nella sfida per la vetta solitaria la Juvenes/Dogana batte 4-1 il Murata, agganciato al secondo posto dalla Fiorita (2-0 alla Libertas) e dal Tre Penne (11-1 sul San Giovanni). Saranno dunque queste quattro a contendersi i tre posti a disposizione.





Ecco i risultati:



Libertas-La Fiorita 0-2

Pennarossa-Virtus 2-1

Folgore-Domagnano 2-1

Murata-Juvenes/Dogana 1-4

Tre Penne-San Giovanni 11-1

Tre Fiori-Faetano 4-1

Riposavano: Fiorentino e Cosmos