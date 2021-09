San Marino-Germania, Costantini: "Nell'intervallo abbiamo urlato e nella ripresa qualcosa si è visto"

Nel video l'intervista a Fabrizio Costantini

È soddisfatto soprattutto della ripresa il CT dell'U21 Fabrizio Costantini, ripresa arrivata dopo un finale di primo tempo difficile e una "chiacchierata" decisa durante l'intervallo: "Nel primo tempo abbiamo preso quei 3 gol in 4', frutto di rimpalli e palle in area. Ma è colpa nostra, forse abbiamo avuto troppa sufficienza nel calciare, per quanto parlare di sufficienza quando si gioca con la Germania... infatti nell'intervallo abbiamo urlato, più che parlato, e credo che qualcosa si sia visto nel secondo tempo. L'ingresso di Simone Santi, un 2004 che ha fatto una partita straordinaria, e di Rastelli ci ha permesso di alzarci almeno 20 metri. Tatticamente i ragazzi hanno lavorato molto bene: della prestazione sono contento. Abbiamo provato a giocarla e questo mi fa piacere".