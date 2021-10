QATAR 2022 San Marino in Polonia: non c'è Nanni L'attaccante della Lucchese, che tra l'altro era diffidato, rientrerà per la partita con Andorra.

In attesa della partita più importante del biennio, San Marino deve concentrarsi su come uscire dalla Polonia senza troppe ammaccature. Ancora fresco il ricordo dell'andata, quando, un mese fa, Lewandowski e compagni vennero allo Stadium a farne 7 senza troppi problemi. C'è da trovare nuove contromisure ma, al contempo, c'è da considerare che la partita con Andorra è più importante. Varrella ha detto chiaramente che rischierà il meno possibile i diffidati e l'elenco definitivo dei 23 è una conferma. Dai preconvocati sono stati tagliati l'infortunato Lunadei, Conti, Raschi e soprattutto Nicola Nanni. Che tra Lucchese e Nazionale sta cominciando a vedere la porta, è uno degli imprescindibili ma è anche a un giallo dalla squalifica, dunque, al di là di tutto, meglio risparmiarlo per i pirenaici. Come lui, in diffida ci sono altri 5 plausibili titolari: Hirsch, David Tomassini e ben tre centrali di difesa, Simoncini, Rossi – in ripresa dall'infortunio subito all'andata – e Fabbri. In quest'ottica può essere prezioso il rientro di Censoni, che in U21 ha fatto anche il difensore e al bisogno può quindi scalare dalla mediana.

Nella Polonia, l'unica certezza è la presenza dell'ex portiere dell'Arsenal Fabianski, che dà l'addio alla Nazionale dopo 15 anni di servizio: sarà la presenza 57, con Euro2016 giocato da titolare e, restando alla sfida in questione, un rigore parato ad Andy Selva a Serravalle. Polonia che guarda con interesse alla contemporanea sfida tra Ungheria e Albania, le altre due che si giocano secondo posto e accesso ai playoff: per ora la classica premierebbe gli albanesi, che stanno a 12 punti a +1 dai polacchi e +2 dai magiari. Prima, a quota 16, c'è l'Inghilterra, ad Andorra per tre punti teoricamente scontati e per blindare una qualificazione diretta che al momento non pare in discussione.

