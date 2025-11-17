TV LIVE ·
San Marino in Romania 35 anni dopo la prima volta

Nell'ultima sfida del girone di qualificazione ai mondiali i Titani sfidano la Romania, con diretta su San Marino RTV.

di Elia Gorini
17 nov 2025
L'arrivo della Nazionale in Romania. Nel servizio l'intervista a Samuele Zannoni
L'arrivo della Nazionale in Romania. Nel servizio l'intervista a Samuele Zannoni

San Marino torna in Romania a distanza di 35 anni. La prima volta era stata anche la prima della storia della Nazionale in trasferta, la seconda partita ufficiale di sempre, era il dicembre del 1990. Il quinto confronto vale l’ultimo impegno nelle qualificazioni mondiali. Sono 22 i giocatori convocati dal ct Roberto Cevoli, un solo cambio rispetto all’amichevole contro la Cechia con il rientro di De Angelis nel terzetto dei portieri al posto di Colonna. Dopo le ultime gare internazionali è svanita la possibilità di San Marino di qualificarsi per i playoff grazie alla Nations League, che permette comunque alla Romania di occupare uno dei quattro posti. L’ultima del girone può essere anche la prima dalla quale ripartire per costruire il 2026, anno che porterà alla nuova Nations League in Lega C. Una sfida importante che all’andata era stata una gara speciale per Samuele Zannoni andato in gol.

"Non ti dico che rifarne un altro non sarebbe una brutta cosa, anzi, - ha detto Samuele Zannoni -  ovviamente è quello che proviamo a fare".

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita? "

"Sicuramente loro saranno arrabbiati e vorranno rifarsi dalla partita che hanno perso l'altro giorno. Noi dobbiamo cercare di dare continuità alla partita che abbiamo fatto con la Repubblica Ceca, che è stata buona, ma appunto dobbiamo continuare su questa strada qui".

Loro giocheranno i play-off, quindi sicuramente saranno già anche un po' con la testa a quell'aspetto lì?

"Secondo me no, saranno ancora molto concentrati su questa partita e dobbiamo rimanere anche noi concentrati su tutto".

L'ideale è chiudere nel migliore dei modi l'annata? 

"Speriamo, assolutamente"

Sta andando molto bene, tra l'altro per te, hai segnato anche col club, hai segnato con la nazionale, quindi personalmente cosa ti aspetti?

"Sicuramente di migliorare sotto gli aspetti tecnici della Repubblica cieca, qualcosa è stato sbagliato, poi ovviamente nella fase offensiva migliorare e provare a fare qualche gol".




Riproduzione riservata ©

