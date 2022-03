NAZIONALE San Marino in Spagna per la "prima" con Capo Verde Seconda amichevole internazionale per i Titani che sfidano per la prima volta una nazionale africana.

Nella testa ancora l'ottima prova contro la Lituania. La prima di Fabrizio Costantini ha caricato l'ambiente di un cauto ottimismo. La doppia sfida così ravvicinata nasconde anche tante, troppe insidie. L'impegno contro Capo Verde è un salto di qualità non di poco conto per la nascente Nazionale di Costa che è partita da Rimini per raggiungere dopo poco più di due ore di volo l'aeroporto di Murcia. Nel sud della Spagna la sede di questo seconda amichevole internazionale per i Titani.

Dicevamo salto di qualità. Già i numeri lo dicono, Lituania, numero 137 del ranking FIFA, Capo Verde numero 73. La nazionale di Pedro Leitao Brito è reduce dall'amichevole vinta per 6-0 contro il Liechtenstein, sempre alla Pinatar Arena di Murcia. Più di un indizio dunque, per capire che Capo Verde non è una squadra di bassa fascia. San Marino ritrova Fabio Ramon Tomassini e Dante Rossi, tornato a disposizione dopo la squalifica. Il difensore del Foligno, con la sua fisicità sarà fondamentale per dare forza alla nazionale sammarinese, che per la prima volta nella sua storia si troverà a sfidare una nazionale di un'altra confederazione in una amichevole ufficiale. Fabrizio Costantini ha già messo a referto gol e prestazione nella prima da ct, contro Capo Verde avrà la possibilità di confrontarsi con un livello superiore.

Nota statistica, con il 6-0 al Liechtenstein, Capo Verde ha ottenuto una delle due migliori vittorie di sempre con i gol di Gilson Tavares, tripletta, Tiago, doppietta e Lisandro Semedo, tre giocatori che giocano rispettivamente nelle serie A di Portogallo, Spagna e Olanda.

