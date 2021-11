QUALIFICAZIONI MONDIALI San Marino-Inghilterra: allo "Stadium" i vicecampioni d'Europa in carica Domani sera alle ore 20.45 - con diretta su RTV Sport - i "Tre Leoni" arrivano sul Titano per conquistare il pass mondiale. Mancheranno ben 5 giocatori a Southgate - tra cui Sterling e Mount - mentre Varrella ha analizzato il cammino dei biancazzurri.

“Domani sarà una grande festa” - così hanno presentato, in coro, il match contro l'Inghilterra il commissario tecnico Franco Varrella e il difensore Filippo Fabbri nella conferenza stampa pre-partita. Per la Nazionale di San Marino è l'epilogo di queste qualificazioni mondiali, e di meglio non si poteva chiedere: nel giorno in cui verrà celebrato il 90° anniversario della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, allo “Stadium” arrivano i vice-campioni d'Europa in carica. Ai “Tre Leoni” allenati da Gareth Southgate - partiti da Londra senza Sterling, Mount, Grealish, Shaw ed Henderson – basterà un pareggio per staccare il biglietto per il Qatar. Il risultato – però - passa in secondo piano in questo caso, come spiegato dallo stesso Varrella.

Dall'Inghilterra all'Inghilterra: a marzo l'esordio nel tempio del calcio a Wembley, a novembre la gran chiusura sul Titano. Per il CT biancazzurro ci sono stati dei progressi, anche se non visibili in termini di risultati.

Nel servizio l'intervista a Franco Varrella, CT San Marino

