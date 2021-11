QUALIFICAZIONI MONDIALI San Marino-Inghilterra: le parole di Benedettini, Vitaioli e Nanni

"E' stata una serata complicata: l'Inghilterra è vicecampione d'Europa in carica e noi siamo San Marino, non è facile" - così - in coro - il portiere Elia Benedettini e gli attaccanti Matteo Vitaioli (che è a -2 dal recordman Andy Selva con le sue 71 presenze) e Nicola Nanni dopo il pesante 10-0 dei Tre Leoni al "San Marino Stadium".

Nel video le interviste.

