San Marino - Irlanda del Nord, a Rimini vietata vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro.

In occasione della sfida fra San Marino e Irlanda del Nord, che si giocherà al San Marino Stadium il 23 marzo, verrà vietata a Rimini la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. Si tratta di una misura precauzionale richiesta dalla Questura di Rimini per garantire ordine pubblico e sicurezza.



L'ordinanza è valida fra la via Destra del Porto e viale Principe di Piemonte, e vieta per chiunque e in qualsiasi forma - compresi i distributori automatici - la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro nella zona indicata a partire dalle ore 14 di mercoledì 22 marzo, fino alle 12 di venerdì 24 marzo 2023.

A partire da mercoledì 22 marzo giungerà, secondo quanto riferito dalla Gendarmeria di San Marino, un gruppo di tifosi irlandesi, che si prevede alloggeranno principalmente presso strutture alberghiere presenti sul lungomare di Rimini.

