QUALIFICAZIONI EURO2024 San Marino-Irlanda del Nord, Costantini: "Proveremo a fare la nostra partita"

Giovedì sera alle 20.45 si gioca San Marino-Irlanda del Nord, debutto dei biancazzurri nelle qualificazioni agli Europei 2024. Oggi in programma le rifiniture delle due nazionali sul terreno del San Marino Stadium e le conferenze stampa pre-partita. E' il quinto precedente tra San Marino e Irlanda del Nord: i due a Belfast sono terminati 0-4, i due sul Titano entrambi 0-3. Il CT dei Titani Fabrizio Costantini ha convocato 23 giocatori: mancherà Pancotti, out per un infortunio, sostituito da Hirsch. Prima chiamata per Roberto Di Maio che domani potrebbe debuttare con la maglia della Nazionale.

Questo l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Irlanda del Nord.

Portieri: Elia Benedettini, Simone Benedettini, Aldo Simoncini;

Difensori: Manuel Battistini, Michele Cevoli; Alessandro D'Addario, Roberto Di Maio, Filippo Fabbri, Simone Franciosi, Mirko Palazzi, Carlos Dante Rossi, Alessandro Tosi

Centrocampisti: Michael Battistini, Lorenzo Capicchioni, Luca Ceccaroli, Alessandro Golinucci, Lorenzo Lazzari, Lorenzo Lunadei

Attaccanti: Filippo Berardi, José Adolfo Hirsch, Nicola Nanni, Danilo Rinaldi, Matteo Vitaioli

