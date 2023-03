QUALIFICAZIONI EURO2024 San Marino-Irlanda del Nord: di nuovo sul Titano, 6 anni più tardi E' la notte di San Marino-Irlanda del Nord. Alle 20.45 i ragazzi di Fabrizio Costantini faranno il loro esordio nelle qualificazioni agli Europei 2024. Si candida per un posto a centrocampo Alessandro Golinucci: "Il gruppo c'è e ha voglia di fare bene".

Tutto pronto per San Marino-Irlanda del Nord, debutto dei biancazzurri nelle qualificazioni ad Euro 2024. Sul Titano attesi circa 2000 tifosi provenienti da Belfast, pronti a colorare di verde lo “Stadium”. Come accaduto già il primo settembre 2017, ultima sfida tra le due nazionali. Quella volta i britannici guidati da Micheal O'Neill, reduci dalla prima partecipazione ad una fase finale dell'Europeo, faticarono e non poco contro la squadra dell'allora Commissario Tecnico Pier Angelo Manzaroli. Il risultato, alla fine, fu 3-0 per l'Armata Bianco-Verde ma i gol arrivarono solo dal 70' in poi. Doppietta di Josh Magennis, anche oggi presente tra i convocati, e rigore trasformato dal capitano Steven Davis, assente al pari del suo vice Jonny Evans. Una partita di cuore e grande forza di volontà, che questa sera i ragazzi di Fabrizio Costantini dovranno replicare sperando, se possibile, di migliorare dal punto di vista del punteggio. Diversi i giocatori presenti già nel 2017: Aldo Simoncini tra i pali, Palazzi in difesa, Micheal Battistini a centrocampo, Rinaldi e Berardi in attacco. A 10 minuti dalla fine poi entrò anche Alessandro Golinucci che ora va già a caccia della presenza numero 38 in Nazionale e si candida ad essere uno dei protagonisti.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Golinucci, centrocampista San Marino

