QUALIFICAZIONI EURO2024 San Marino-Irlanda del Nord, stasera allo Stadium

Questa sera alle ore 20.45 al San Marino Stadium si gioca San Marino-Irlanda del Nord, debutto dei biancazzurri nelle qualificazioni agli Europei 2024. Il CT dei Titani Fabrizio Costantini ha convocato 23 giocatori: mancherà Pancotti, out per un infortunio, sostituito da Hirsch. Prima chiamata per Roberto Di Maio che oggi potrebbe debuttare con la maglia della Nazionale.

