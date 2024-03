UNDER 21 San Marino-Irlanda: le parole di Battistini e D'Addario

Esordio in maglia Under 21 per il portiere Matteo Battistini, autore di belle parate soprattutto nel primo tempo. Ha lottato con i difensori irlandesi invece Nicola D'Addario, ora uno dei più "esperti" tra i biancazzurrini.

Nel video le loro dichiarazioni

