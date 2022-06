Il post partita di San Marino - Islanda con gol e commenti in diretta dalle 22:35 su RTVSport canale 93 del digitale terrestre per il territorio sammarinese in streaming sulla web/TV Sport. In studio Lorenzo Giardi e in collegamento dal San Marino Stadium Palmiro Faetanini.

La differita di San Marino - Islanda andrà in onda venerdì 10 giugno dalle 20:40 su RTV Sport e in streaming sulla web/TV sport.